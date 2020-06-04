В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске

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В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске
  • РИА Новости

«Самый важный вопрос — каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», — сказал он во время совещания в Норильске. Его слова приводит ТАСС.

О каком конкретно решении идёт речь, министр не уточнил.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск для осмотра места ЧП и участия в рабочем совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

По последним данным, площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошли разгерметизация одного из резервуаров и пожар.

Объём утечки превысил 20 тыс. т топлива.

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