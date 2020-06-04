Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м, сообщает прокуратура Красноярского края.

«Площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарной, где установлены пояса из заградительных бонов… составила 180 тыс. кв. м.», — говорится в пресс-релизе.

Разлив топлива попал в том числе в водосборные площади водных объектов — ручья Безымянного, а также рек Далдыкан и Амбарной.

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск для осмотра места ЧП и участия в рабочем совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошли разгерметизация одного из резервуаров и пожар.

Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ-3.

В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.