Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров
«Площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарной, где установлены пояса из заградительных бонов… составила 180 тыс. кв. м.», — говорится в пресс-релизе.
Разлив топлива попал в том числе в водосборные площади водных объектов — ручья Безымянного, а также рек Далдыкан и Амбарной.
Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск для осмотра места ЧП и участия в рабочем совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.
29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошли разгерметизация одного из резервуаров и пожар.
Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива.
По факту ЧП возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ-3.
В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.