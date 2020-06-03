В Красноярском крае ввели ЧС федерального уровня из-за разлива топлива
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- РИА Новости
«На территории Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня», — говорится в сообщении.
Как отмечается, такое решение приняли 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания поддержал объявление ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске.
Кроме того, президент возмутился из-за несвоевременного информирования о происшествии.
Позднее в Норильске по делу о разливе топлива задержали начальника цеха ТЭЦ-3.