Путин согласился с введением в Норильске ЧС федерального уровня

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске.

В ходе совещания глава МЧС Евгений Зиничев выступил с рядом предложений.

Так, министр указал, что с учётом масштабов происшествия необходимо признать ситуацию ЧС федерального масштаба.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — сказал президент.

Ранее российский лидер возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошёл пожар, который, по данным МЧС, начался после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом.

Произошёл разлив около 20 тыс. тонн топлива, после чего был введён режим чрезвычайной ситуации.

Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.