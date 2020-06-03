Путин согласился с введением в Норильске ЧС федерального уровня

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Президент России Владимир Путин заявил, что согласен объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске.
Путин согласился с введением в Норильске ЧС федерального уровня
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В ходе совещания глава МЧС Евгений Зиничев выступил с рядом предложений.

Так, министр указал, что с учётом масштабов происшествия необходимо признать ситуацию ЧС федерального масштаба.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — сказал президент.

Ранее российский лидер возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошёл пожар, который, по данным МЧС, начался после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом.

Произошёл разлив около 20 тыс. тонн топлива, после чего был введён режим чрезвычайной ситуации.

Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.

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