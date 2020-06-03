Путин согласился с введением в Норильске ЧС федерального уровня
- © Официальная страница Администрации города Норильска
В ходе совещания глава МЧС Евгений Зиничев выступил с рядом предложений.
Так, министр указал, что с учётом масштабов происшествия необходимо признать ситуацию ЧС федерального масштаба.
«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — сказал президент.
Ранее российский лидер возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии в Норильске.
29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошёл пожар, который, по данным МЧС, начался после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом.
Произошёл разлив около 20 тыс. тонн топлива, после чего был введён режим чрезвычайной ситуации.
Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.