В Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ по делу о разливе топлива

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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу о разливе топлива. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ по делу о разливе топлива
  • © Администрация города Норильска
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«В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК», — говорится в сообщении.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива на ТЭЦ стало проседание свай фундамента.

Путин поддержал предложение министра объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня в зоне утечки.

ЧП произошло 29 мая. 

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