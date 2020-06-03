В Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ по делу о разливе топлива

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу о разливе топлива. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

© Администрация города Норильска

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«В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК», — говорится в сообщении. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива на ТЭЦ стало проседание свай фундамента. Путин поддержал предложение министра объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня в зоне утечки. ЧП произошло 29 мая.