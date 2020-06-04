Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск
- РИА Новости
- © Пресс-служба «Норникеля»
«Губернатор прилетел. Он осмотрит ТЭЦ-3 и территорию разлива, проведет совещание с министром МЧС России Евгением Зиничевым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой», — цитирует пресс-службу администрации региона РИА Новости.
29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошла разгерметизация одного из резервуаров и пожар.
Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива, после чего был введён режим чрезвычайной ситуации.
С 3 июня в Красноярском крае из-за ЧП в Норильске введён режим ЧС федерального уровня.
Генпрокуратура России сообщила о возбуждении трёх уголовных дел в связи с разливом топлива в Норильске, задержан начальник цеха ТЭЦ-3.
Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.