Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск, где на ТЭЦ-3 произошёл разлив дизельного топлива, для осмотра места ЧП и участия в рабочем совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

«Губернатор прилетел. Он осмотрит ТЭЦ-3 и территорию разлива, проведет совещание с министром МЧС России Евгением Зиничевым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой», — цитирует пресс-службу администрации региона РИА Новости.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошла разгерметизация одного из резервуаров и пожар.

Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива, после чего был введён режим чрезвычайной ситуации.

С 3 июня в Красноярском крае из-за ЧП в Норильске введён режим ЧС федерального уровня.

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении трёх уголовных дел в связи с разливом топлива в Норильске, задержан начальник цеха ТЭЦ-3.

Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.