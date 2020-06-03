В МЧС рассказали о ситуации на месте ЧП в Норильске

Короткая ссылка
В МЧС рассказали о работе спасателей на месте разлива дизельного топлива в Норильске.
В МЧС рассказали о ситуации на месте ЧП в Норильске
  • © Пресс-служба «Норникеля»

«На месте ЧС работает оперативная группа ведомства, оснащённая беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации... Всего от РСЧС привлечено порядка 190 человек и 35 единиц техники», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что 4 июня группировка спасателей будет увеличена за счёт 100 человек из Сибирского спасательного центра.

В МЧС добавили, что специалисты откачали уже более 100 тонн нефтепродуктов на месте ЧП, для уточнения объёма разлива привлечена авиация.

Ранее сообщалось, что режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае после разлива топлива в Норильские.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить