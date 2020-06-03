В МЧС рассказали о ситуации на месте ЧП в Норильске

В МЧС рассказали о работе спасателей на месте разлива дизельного топлива в Норильске.

«На месте ЧС работает оперативная группа ведомства, оснащённая беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации... Всего от РСЧС привлечено порядка 190 человек и 35 единиц техники», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что 4 июня группировка спасателей будет увеличена за счёт 100 человек из Сибирского спасательного центра.

В МЧС добавили, что специалисты откачали уже более 100 тонн нефтепродуктов на месте ЧП, для уточнения объёма разлива привлечена авиация.

Ранее сообщалось, что режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае после разлива топлива в Норильские.