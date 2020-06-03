Из-за ЧП в Норильске возбудили три уголовных дела

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Три уголовных дела возбудили в связи с разливом топлива в Норильске.
Из-за ЧП в Норильске возбудили три уголовных дела
  • © Администрация города Норильска
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Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК России («Порча земли»), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК России (загрязнение вод)», — говорится в заявлении.

Ранее Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проверку, начатую в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске.

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