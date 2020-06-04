Начальник цеха норильского ТЭЦ арестован

Начальник цеха норильского ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный по делу о разливе нефтепродуктов, арестован до 31 июля.

Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.

«Суд … принял решение избрать меру пресечения Вячеславу Старостину — содержание под стражей сроком на 1 месяц 30 суток, по 31 июля», — сказала РИА Новости представитель суда Оксана Веселова.

Как ранее сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, ведомство нашло решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.

Инцидент произошёл 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива. Площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

В прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено три уголовных дела. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе дизельного топлива.