Начальник цеха норильского ТЭЦ арестован

Короткая ссылка
Начальник цеха норильского ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный по делу о разливе нефтепродуктов, арестован до 31 июля.
Начальник цеха норильского ТЭЦ арестован
  • © Администрация города Норильска
  • Facebook

Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.

«Суд … принял решение избрать меру пресечения Вячеславу Старостину — содержание под стражей сроком на 1 месяц 30 суток, по 31 июля», — сказала РИА Новости представитель суда Оксана Веселова.

Как ранее сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, ведомство нашло решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.

Инцидент произошёл 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива. Площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

В прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено три уголовных дела. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе дизельного топлива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить