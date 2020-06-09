В озере под Норильском обнаружили следы нефтепродуктов

В озере Пясине под Норильском после разлива дизельного топлива на местной ТЭЦ обнаружили следы нефтепродуктов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замминистра экологии Красноярского края Юлию Гуменюк.

«В самом этом озере (Пясино. — RT) мы наблюдаем концентрацию обводнённых нефтепродуктов в пределах ПДК. Мы пока предполагаем, что (они туда. — RT) попали (после разлива. — RT), потому что нефтепродукты в озере есть», — заявила она.

По её словам, будут продолжаться наблюдения. Она отметила, что сотрудники ведомства и учёные Сибирского федерального университета проводили заборы почвы и воды.

Гуменюк добавила, что в реке Пясине, вытекающей из озера и впадающей в Карское море, не обнаружили следов нефтепродуктов.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценкам МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

СК предъявил обвинения начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.