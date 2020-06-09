В озере под Норильском обнаружили следы нефтепродуктов

Короткая ссылка
В озере Пясине под Норильском после разлива дизельного топлива на местной ТЭЦ обнаружили следы нефтепродуктов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замминистра экологии Красноярского края Юлию Гуменюк.
В озере под Норильском обнаружили следы нефтепродуктов
  • Reuters
  • © Russian space agency Roscosmos

«В самом этом озере (Пясино. — RT) мы наблюдаем концентрацию обводнённых нефтепродуктов в пределах ПДК. Мы пока предполагаем, что (они туда. — RT) попали (после разлива. — RT), потому что нефтепродукты в озере есть», — заявила она.

По её словам, будут продолжаться наблюдения. Она отметила, что сотрудники ведомства и учёные Сибирского федерального университета проводили заборы почвы и воды. 

Гуменюк добавила, что в реке Пясине, вытекающей из озера и впадающей в Карское море, не обнаружили следов нефтепродуктов.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценкам МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

СК предъявил обвинения начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить