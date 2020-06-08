Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

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Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.

Следователи также проверяют своевременность и достаточность «принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии».

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По оценкам МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

По данным на 8 июня, на месте ЧП собрали почти 17 тыс. куб. м загрязнённого грунта.

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