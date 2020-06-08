На месте ЧП в Норильске собрали тысячи кубометров загрязнённого грунта
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«За текущие сутки собрано и перемещено в промышленный отвал 5400 куб. м загрязнённого поверхностного грунта, и ещё 200 куб. м собрано и откачано из различных мелких озёр и углублений, расположенных по периметру. Всего… собрано 16,994 тыс. куб. м», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что около 2,8 тыс. куб. м водонефтяной смеси было собрано под Норильском.