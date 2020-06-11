Спасатели рассказали о работах по ликвидации ЧП под Норильском

Более 12,5 тыс. куб. м топливно-водяной смеси с реки Амбарная и прилегающих углублений собрано в районе разлива нефтепродуктов под Норильском.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 3574 куб. м (всего 12 530 куб. м)», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Кроме того, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезли более 37,7 тыс. т загрязнённой почвы.

Ранее в МЧС России рассказали об экологической ситуации на месте разлива дизтоплива в Норильске.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.