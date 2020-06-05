«Это, безусловно, правильно»: Путин поддержал идею «Норникеля» устранить последствия ЧП в Норильске за свой счёт

Президент Владимир Путин положительно оценил решение главы компании «Норильский никель» Владимира Потанина оплатить расходы по возмещению ущерба от разлива топлива в Норильске. В то же время он отметил, что своевременная замена вышедшего из строя резервуара обошлась бы намного дешевле, и позволила бы избежать нанесённого экологии ущерба. Путин поручил провести проверки состояния аналогичных объектов по всей территории страны, а также внести в природоохранное законодательство изменения, которые позволят предотвращать подобные ситуации.

Президент России Владимир Путин дал поручения профильным ведомствам относительно устранения последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

«Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб», — сказал российский лидер в ходе встречи с представителями общественных организаций, действующих в сфере экологии и зоозащиты.

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин сообщил, что компания полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива.

«То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств, это, безусловно, правильно», подчеркнул в ответ президент. В то же время он указал, что как вреда для окружающей среды, так и финансовых издержек можно было бы избежать.

«Если бы своевременно поменяли (резервуар, где хранилось топливо. — RT), и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании», — отметил Путин.

Кроме того, глава государства потребовал доложить, какие неотложные меры были приняты, чтобы минимизировать последствия аварии.

Руководитель МЧС Евгений Зиничев заявил, что чрезвычайная ситуация в Норильске была локализована путём установки бонов, и развития она не получит. Он также сообщил, что сжигать собранное после происшествия топливо нельзя по экологическим соображениям, в связи с чем нефтепродукты будут собраны и со временем вывезены.

«Что касается вывоза, поскольку ёмкости герметичны, предполагается всё собрать, складировать здесь до того момента, пока будут организованы зимники и техника зайдет и спокойно вывезет», — отметил он.

Путин также ещё раз указал на необходимость провести эффективную работу по ликвидации ЧС, вновь отметив, что инцидент является чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, поставившей под угрозу здоровье людей и нанёсшей серьёзный урон природе арктической зоны.

Глава государства поручил выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды под контролем специалистов Росприроднадзора, а также попросил ведомство проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны. Помимо этого, он поставил правительству задачу внести необходимые изменения в природоохранное законодательство.

«Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуациив будущем. Сделать это нужно в самое ближайшее время — до конца текущей парламентской сессии», — отметил президент.

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Ранее в МЧС отмечали, что разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске был локализован, на месте инцидента было собрано более 200 тонн нефтепродуктов. В ведомстве уточнили, что для расчистки грунта и реки были задействованы 100 сотрудников Сибирского спасательного центра, а также спасатели Росморречфлота.

«В ближайшее время прибудет аварийно-спасательная группа компании «Газпромнефть». Группировку спасателей планируется увеличить до 500 специалистов. Спасатели будут оказывать необходимую помощь региону до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент с разливом топлива произошёл на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 29 мая. В результате повреждения одного из резервуаров произошла утечка более 20 тыс. т топлива. По предварительным данным, дно цистерны было повреждено из-за просевшего грунта.

После произошедшего было возбуждено три уголовных дела по трём статьям УК РФ: 254-й (порча земли), 246-й (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250-й (загрязнение вод), расследованием занимается ГСУ СК России.

Позже Следком возбудил ещё одно дело — о халатности — из-за несвоевременного информирования о разливе дизельного топлива. 4 июня по ходатайству следователей был арестован задержанный накануне начальник цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин.

3 июня Владимир Путин согласился с предложением главы МЧС ввести режим ЧС федерального уровня из-за разлива топлива. Тогда же на совещании у президента Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?», — сказал Путин в ходе совещания, обращаясь к губернатору Красноярского края Александру Уссу.

Кроме того, президент удивился тому, что глава региона зачитал доклад, не предложив решения проблемы.

Как уточнил в ходе совещания руководитель МЧС, предварительной причиной ЧП является проседание свай фундамента.