«Придётся попросить правоохранительные органы разобраться»: Путин — о несвоевременной реакции на ЧП в Норильске

Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС России о введении в Красноярском крае режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с масштабным разливом нефтепродуктов. Глава государства провёл совещание по этому вопросу, на котором раскритиковал действия властей региона, отметив, что о ЧП стало известно из сторонних источников, в том числе социальных сетей. Президент призвал как можно быстрее начать ликвидацию последствий аварии.

Владимир Путин считает необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

Глава государства провёл совещание, посвящённое этому инциденту. Среди участников был глава МЧС Евгений Зиничев, который заявил о необходимости признать ситуацию чрезвычайной на федеральном уровне. Президент с этой оценкой согласился.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — сказал Путин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате вылилось около 20 тыс. т горючего.

Путин возмутился запоздалой реакцией властей на сложившуюся ситуацию.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?» — сказал Путин в ходе совещания.

Беседуя с губернатором Красноярского края Александром Уссом, Путин удивился тому, что глава региона зачитал доклад, не предложив решения проблемы.

«Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — указал президент. Он распорядился немедленно приступить к ликвидации последствий аварии.

«Будем узнавать о ЧС из соцсетей, что ли?»: Путин возмутился несвоевременным докладом о разливе топлива в Норильске

«При разливе топлива в акваториях различных рек, водоёмов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас», — указал глава государства.

Как уточнил в ходе совещания глава МЧС, предварительной причиной ЧП является проседание свай фундамента.

«По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошёл разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная», — уточнил Зиничев.

По словам министра, на протяжении двух дней сотрудники предприятия пытались сами ликвидировать последствия аварии. Зиничев заявил, что звонок о ситуации в экстренные службы поступил только 31 мая. К настоящему времени, продолжил Зиничев, специалисты уже собрали более 100 т нефтепродуктов и грунта с места разлива дизельного топлива.

«Для локализации последствий разлива требуется проведение значительного объёма работ по сбору нефтепродуктов в акватории рек и на прилегающих землях», — констатировал Зиничев.

Кроме того, глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске также принимает участие Морспасслужба. По его словам, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 уже вывезено 780 т загрязнённого грунта. Он также рассказал, что из низменных участков реки продолжается откачка топлива.

В свою очередь, глава региона заявил, что ликвидация аварии может потребовать больше двух недель, заявленных ранее.

«Главная проблема возникает с утилизацией нефтепродуктов, которые откачиваются помпами из акватории реки. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы, порядка 20 км бездорожья. Сама река не является судоходной», — сказал губернатор. Он добавил, что в регионе отсутствует опыт утилизации такого количества топлива, в частности посредством сжигания.

Путин поручил правоохранительным органам разобраться в действиях ответственных лиц в условиях ЧП.

«Ну хорошо, мне придётся попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается», — сказал на совещании Путин.



Уголовные дела и задержания



ЧП в Норильске уже занимается Генпрокуратура. В ведомстве рассказали, что начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу об утечке топлива.

Как указали в ведомстве, ранее по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли») и ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). Позднее стало известно, что возбуждено третье уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст. 246 УК РФ).

«По поручению президента Российской Федерации ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — заключили в ведомстве.

Позднее в Следственном комитете заявили, что уголовное дело о разливе топлива в Норильске передали в центральный аппарат ведомства. Три дела по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ объединены в одно, указали в СК.