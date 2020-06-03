Дело о разливе топлива в Норильске передано в центральный аппарат СК

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Уголовное дело о разливе топлива в Норильске передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Дело о разливе топлива в Норильске передано в центральный аппарат СК
  • © Администрация города Норильска
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«По поручению председателя Следственного комитета России все материалы уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сказала она.

Как отметила Петренко, три дела по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ объединены в одно. 

Ранее сообщалось о задержании начальника цеха норильской ТЭЦ-3.

29 мая на территории ТЭЦ произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива.

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