«От дачи показаний отказался»: суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске

Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина по уголовному делу о разливе топлива. Также сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе горючего. По данным прокуратуры Красноярского края, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.

Как сообщается на сайте СК, 4 июня по ходатайству следователей арестован задержанный накануне начальник цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин. От дачи показаний он отказался. Старостин арестован до 31 июля.

«В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

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«По состоянию на 2 июня 2020 года площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройств из непромокаемого материала, позволяющих сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сдержать дальнейшее распространение топлива удалось с помощью тех же заградительных бонов, установленных на реках.

Согласно информации ТАСС, которую агентство получило в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, специалисты собрали 75 кубометров нефтепродуктов.

«С акватории реки Амбарная собрано 75 кубометров нефтепродуктов, почти 50 кубометров из них утилизировано путём сожжения», ― приводят цитату в агентстве.

В оперштабе также отметили, что специалисты установили шесть боновых заграждений протяжённостью 950 м. Кроме того, было откачано 157 кубометров дизельного топлива из низменных участков местности, а также вывезено 480 кубометров загрязнённого грунта.

Инцидент с разливом топлива произошёл на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 29 мая. Объём утечки превысил 20 тыс. т. По предварительным данным, дно цистерны было повреждено из-за просевшего грунта.

Спасатели МЧС направлены из Новосибирска в Норильск для ликвидации последствий разлива топлива

Ранее по этому факту было возбуждено три уголовных дела по трём статьям УК РФ: 254-й («Порча земли»), 246-й («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и 250-й («Загрязнение вод»), расследованием занимается Главное следственное управление СК России.

Уже назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых будут установлены в том числе сумма ущерба и точные причины происшествия.

В четверг министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли в Норильск для проведения рабочего совещания по ликвидации разлива под председательством главы МЧС. В планах у губернатора посещение ТЭЦ-3, облёт территории разлива нефтепродуктов.

Позднее в этот же день Зиничев сообщил, что в МЧС нашли решение по ликвидации ЧП.

«Самый важный вопрос — каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», — сказал Зиничев во время совещания в Норильске.

О каком именно решении идёт речь, министр не уточнил.

Росприроднадзор в соответствии с поручением прокуратуры начал внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании.

«По результатам данных нам поручений органами прокуратуры назначена внеплановая проверка. По результатам внеплановой проверки будет составлен акт, виновные будут привлечены к ответственности, будет осуществлён расчёт ущерба», — сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

Кроме того, в Норильск прибыли 100 спасателей из Новосибирской области.

Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин согласился с предложением главы МЧС ввести федеральный режим ЧС из-за разлива топлива.

Тогда же в среду на совещании у президента глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина, сказал, что правоохранительным органам предстоит установить, были ли соблюдены нормативы по информированию властей и экстренных служб.

«Президент обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего это МЧС, и руководства региона, то есть от губернатора (Александра Усса. — RT), а также от менеджмента компании-оператора. И обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам, чтобы они установили истину», — объяснил Песков журналистам.