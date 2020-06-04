В Норильск прибыли новосибирские спасатели для ликвидации ЧП

В Норильск прибыли 100 спасателей из Новосибирской области для ликвидации последствий разлива дизельного топлива, об этом сообщили в МЧС.

«100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области прибыли в Норильск», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск для осмотра места ЧП и участия в рабочем совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

По последним данным, площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошли разгерметизация одного из резервуаров и пожар.

Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива.