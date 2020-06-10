В МЧС рассказали об экологической ситуации на месте ЧП в Норильске

В МЧС России рассказали об экологической ситуации на месте разлива дизтоплива в Норильске.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство, предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов на месте происшествия снижается.

«К настоящему моменту взято почти 120 проб грунта и воды для анализа их на загрязнённость. Наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в десять раз, что говорит об эффективности проводимых работ», — отметили в министерстве.

Ранее в МЧС рассказали о работе по сбору топливно-водяной смеси в районе аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске.

7 июня первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске займёт около двух недель.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.