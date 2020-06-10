В МЧС рассказали о работе в районе ЧП в Норильске
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«За прошедшие сутки общими усилиями собран 3691 куб. м топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 8956 куб. м», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске займёт около двух недель.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.