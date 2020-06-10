В МЧС рассказали о работе в районе ЧП в Норильске

Короткая ссылка
В пресс-службе МЧС рассказали о работе по сбору топливно-водяной смеси в районе аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске.
В МЧС рассказали о работе в районе ЧП в Норильске
  • © Транснефть

«За прошедшие сутки общими усилиями собран 3691 куб. м топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 8956 куб. м», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске займёт около двух недель.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить