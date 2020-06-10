В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске
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Предположительная причина аварии была установлена в ходе проведения осмотра территории ТЭЦ-3.
«Установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара №5 АО «НТЭК», стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его дна от бетонных стенок», — сказано в документе.
Ранее СК задержал директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова по делу о разливе дизельного топлива в Норильске.
Также арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. СК возбудил четыре уголовных дела после ЧП.