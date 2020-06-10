В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске

Причиной аварии, в результате которой произошла утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Росприроднадзора.

Предположительная причина аварии была установлена в ходе проведения осмотра территории ТЭЦ-3.

«Установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара №5 АО «НТЭК», стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его дна от бетонных стенок», — сказано в документе.

Ранее СК задержал директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова по делу о разливе дизельного топлива в Норильске.

Также арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. СК возбудил четыре уголовных дела после ЧП.