В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске

Короткая ссылка
Причиной аварии, в результате которой произошла утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Росприроднадзора.
В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске
  • © Транснефть

Предположительная причина аварии была установлена в ходе проведения осмотра территории ТЭЦ-3.

«Установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара №5 АО «НТЭК», стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его дна от бетонных стенок», — сказано в документе.

Ранее СК задержал директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова по делу о разливе дизельного топлива в Норильске.

Также арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. СК возбудил четыре уголовных дела после ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить