«При этом МРОТ должен сохраняться»: в Госдуме подготовили законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты от ЛДПР подготовили и направили в правительство проект закона о введении минимального размера почасовой оплаты труда. Согласно документу, он должен составлять 150 рублей в час. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить доходы граждан в период, когда из-за распространения коронавируса работодатели стараются избегать заключения трудовых договоров на неопределённый срок.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили и направили в правительство законопроект о введении с 1 января 2021 года в России минимального размера почасовой оплаты труда. Он составит 150 рублей в час и будет распространяться только на сотрудников, работающих по срочным договорам на условиях неполного рабочего времени. Кроме того, ежегодно эта сумма должна индексироваться, исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.

Авторами законопроекта стали депутат Андрей Свинцов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и сенатор Сергей Леонов.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции работодатели стараются избегать заключения трудовых договоров на неопределённый срок, поскольку при привлечении работника на временную работу они не несут обязательств, связанных с сокращением персонала, а интенсивность работы при таком режиме, как известно, выше» — отмечается в пояснительной записке.

Авторы проекта полагают, что принятие закона позволит повысить доходы граждан в условиях пандемии. Они считают, что «использование МРОТ... для исчисления оплаты труда при привлечении работника на временную работу на условиях неполного рабочего времени не позволит обеспечить ему нормальную жизнь в течение месяца».

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что инициатива не предусматривает замену или устранение МРОТ как базовой расчётной величины.

«МРОТ должен сохраняться, но при этом стоимость часа, соответственно, нижний предел должен быть также зафиксирован. Тем самым мы предлагали дооценить недооценённый сегодня в России труд, и это всё должно было быть приведено к тому, чтобы зарплаты у граждан выросли», — сказал он в своём комментарии RT.

РИА Новости

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Депутат Андрей Свинцов в беседе с RT подчеркнул актуальность этого законопроекта в настоящий момент, когда многим россиянам пришлось перейти на удалённый режим работы.

«Огромное количество людей... вынуждены иногда из машины работать, потому что на даче, в отдалённых населённых пунктах, нет интернета, и пытаются как-то придумать, что называется, рабочее место, которое позволит им не потерять работу», — объяснил депутат.

Авторы проекта убеждены, что в текущих условиях необходимо обеспечить дополнительную защиту прав работников.

«Мы предлагаем сделать минимальную почасовую оплату труда, потому что если разбить действующую минимальную оплату труда на почасовую, то получается, в зависимости от региона, от 60 до 90 рублей. Мы считаем, что это крайне мало», — отметил Свинцов.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал RT, что разговор о переходе на почасовую систему оплаты труда в Госдуме ведётся не первый год.

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«Сейчас, после нынешних событий, я так понимаю, ситуация на рынке труда достаточно серьёзно видоизменится, появятся такие виды, как удалённая работа, и вполне возможно, что эта инициатива может найти своё отражение в новой системе трудовых отношений», — считает Рязанский.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей в месяц.

В проекте федерального бюджета на следующие три года оценочно учтено также увеличение МРОТ с 1 января 2021 года — на 2,6% (до 12 445 рублей), в 2022 году — на 3% (до 12 818 рублей).

Согласно статистике Росстата, самая высокая средняя зарплата в России в период с января по март 2020 года зафиксирована в Чукотском автономном округе — 109,1 тыс. рублей.

Следом за Чукоткой идут Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалинская область (89,4 тыс. рублей).

Самую низкую зарплату в январе — марте текущего года получали жители Ивановской области (в среднем 27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).

В целом средняя зарплата в российских регионах за первый квартал 2020-го составила 48,3 тыс. рублей.