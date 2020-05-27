Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице
  • РИА Новости

«Такие люди сейчас нуждаются в поддержке государства. Поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое — до 4,5 тыс. рублей», — сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.

Предполагается, что таком объёме пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев — до 1 августа.

Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Минтруда Антон Котяков.

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