Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
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- РИА Новости
«Предлагаем поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей», — сказал министр.
Согласно инициативе министерства, мера будет принята на три месяца.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил поднять пособие для всех граждан, а не только для потерявших работу из-за коронавируса.
По словам президента Владимира Путина, число официально зарегистрированных безработных в стране составляет 1,9 млн человек.