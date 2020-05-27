Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.

«Предлагаем поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей», — сказал министр.

Согласно инициативе министерства, мера будет принята на три месяца.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил поднять пособие для всех граждан, а не только для потерявших работу из-за коронавируса.

По словам президента Владимира Путина, число официально зарегистрированных безработных в стране составляет 1,9 млн человек.