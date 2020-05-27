Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить пособие по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.

Об этом он заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр сообщил, что одна из важных мер — это продление выплаты пособий по безработице тем, кто ранее потерял работу.

«При этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса», — сказал Мишустин.

В середине апреля Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным.

Согласно документу, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.