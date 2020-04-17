Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей», — говорится в сообщении.

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил сроки исполнения очередных поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.