Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

По его словам, речь идёт о прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства дополнительно к уже принятым мерам поддержки.

«Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — сказал Путин.

Ранее кабинет министров расширил перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.