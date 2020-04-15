Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
  • РИА Новости

По его словам, речь идёт о прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства дополнительно к уже принятым мерам поддержки.

«Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — сказал Путин.

Ранее кабинет министров расширил перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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