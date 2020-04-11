В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой.

6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

В список попали авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.