В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

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Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой.

6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

В список попали авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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