В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
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- РИА Новости
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой.
6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
В список попали авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.