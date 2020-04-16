Путин обозначил сроки по новым поручениям по борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин обозначил сроки исполнения очередных поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин обозначил сроки по новым поручениям по борьбе с коронавирусом
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Так, до 15 апреля правительство должно согласовать график развёртывания и использования коечного фонда в регионах, а до 20-го числа принять решение о выплатах гражданам, признанным безработными после 1 марта 2020 года.

До 25 апреля необходимо определиться с выделением бюджетных средств на доплаты к зарплате сотрудникам сферы здравоохранения, а до 15 мая доложить о мониторинге эффективности и безопасности вакцин.

Ранее Путин на совещании с кабмином представил ряд инициатив по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. В частности, он предложил предоставить компаниям в пострадавших отраслях средства на выплату заработных плат сотрудникам.

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