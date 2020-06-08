В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда

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Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт РИА Новости.
В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда
  • © РИА Новости

Согласно инициативе, он будет применяться при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени.

«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте.

Предполагается, что сумма подлежит индексации раз в год.

Документ направлен в правительство для заключения. По мнению авторов, его принятие позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что кабмин не поддержал идею о выплатах в размере МРОТ для домохозяек.

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