В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда
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Согласно инициативе, он будет применяться при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени.
«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте.
Предполагается, что сумма подлежит индексации раз в год.
Документ направлен в правительство для заключения. По мнению авторов, его принятие позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что кабмин не поддержал идею о выплатах в размере МРОТ для домохозяек.