Правительство не поддержало законопроект о пособиях для домохозяек

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Правительство России не поддерживает законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек, следует из отзыва кабмина, опубликованного в электронной базе данных Госдумы.
Правительство не поддержало законопроект о пособиях для домохозяек
  • РИА Новости

Как отмечается, предлагаемое применение МРОТ для определения величины пособия не соответствует правовой природе минимального размера оплаты труда, который в соответствии с российским законодательством может применяться только для регулирования оплаты труда.

Кроме того, подчеркнули в кабинете министров, реализация инициативы потребует выделения средств федерального бюджета, однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса источники и порядок исполнения расходных обязательств не определены.

«С учётом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек. Предполагается, что пособие будет предоставляться людям, занимающимся «ведением домашнего хозяйства». Под этим подразумеваются, в частности, домашняя уборка, готовка еды, уход за детьми и престарелыми родителями.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что этот вопрос потребует дискуссии, он не будет простым.

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