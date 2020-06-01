В Совфеде оценили законопроект о пособиях для домохозяек

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT внесённый в Госдуму законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
В Совфеде оценили законопроект о пособиях для домохозяек
  • РИА Новости

«Мотивы оказания поддержки домохозяйкам понятны. Это норма такого рода социальной поддержки, выплаты, которая у нас не практиковалась. Этот вопрос обязательно потребует дискуссии, он не будет простым», — пояснил он.

Сенатор отметил, что до этого все меры, которые применялись в рамках поддержки семей, касались, например, поддержки детей, многодетных родителей, а для людей старшего возраста, как добавил Рязанский, есть своя система поддержки.

«Те, кто занят домохозяйством и при этом не относится ни к одной из категорий, которые принято в государстве считать льготными, — например, многодетная мама или многодетный отец, который осуществляет уход за детьми или своими родными. Эти категории мы ещё никогда отдельно в социальном плане не поддерживали. Это было функцией самой семьи, так что дискуссия на эту тему будет», — заключил парламентарий. 

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.

Отмечается, что пособие будет предоставляться людям, занимающимся «ведением домашнего хозяйства своей семьи». Под этим в документе подразумеваются, в частности, домашняя уборка, готовка еды, а также уход за детьми и престарелыми родителями.

В проекте закона прописан целый ряд условий, которые необходимо выполнить для получения денег. Так, например, пособие имеет право получать только один из членов семьи, при этом претендовать на получение средств можно только в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

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