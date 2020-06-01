В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек

В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Отмечается, что пособие будет предоставляться людям, занимающимся «ведением домашнего хозяйства своей семьи». Под этим в документе подразумевается, в частности, домашняя уборка, готовка еды, а также уход за детьми и престарелыми родителями.

В проекте закона прописан целый ряд условий, которые необходимо выполнить для получения денег. Так, например, пособие имеет право получать только один из членов семьи, при этом претендовать на получение средств можно только в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года, если пройдёт все этапы голосования в российском парламенте и будет утверждён президентом.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.