По поручению президента: Госдума приняла закон об увеличении пособий по уходу за детьми

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребёнком до полутора лет увеличен в два раза — до 6752 рублей. При этом выплата будет распространяться на всех детей в семье вне зависимости от очерёдности их рождения. Соответствующий закон приняла Госдума. Средства смогут получить неработающие граждане, в том числе студенты.

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июня будут увеличены размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Эта инициатива входит в новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса, который 22 мая приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.

«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причём они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На сайте Госдумы отмечается, что будут увеличены выплаты по уходу за первым ребёнком, которые ранее составляли 3375 рублей. Теперь эта сумма вырастет вдвое — до 6752 рублей. При этом пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка вне зависимости от очередности рождения.

О необходимости увеличения пособия в ходе совещания 11 мая заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что такое пособие получают, как правило, молодые родители, в том числе студенты.

«Важно их поддержать. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком — с 3375 рублей до 6751 рубля», — сказал глава государства.

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Соответствующая поправка входит в большой пакет мер по противодействию последствиям пандемии коронавируса. Закон предусматривает новые механизмы поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения инфекции, в том числе оказание помощи семьям с детьми, туристической отрасли, арендаторам и самозанятым.

Кроме того, закон обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трёх до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

«Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент РФ предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания. Предложенная президентом материальная помощь должна быть доведена до всех семей», — приводит РИА Новости слова первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что до принятия закона неработающие молодые матери, ухаживающие за ребёнком и не имеющие стажа, получали минимальное пособие, составляющее чуть больше 3000 рублей.

«В своём выступлении президент дал установку правительству увеличить эту цифру в два раза. Учитывая, что это увеличение может идти только по закону, надо было оперативно внести изменения в виде поправки в большой базовый закон. Эти семьи будут получать пособия в два раза больше. Оно будет порядка 6750 с чем-то рублей. А если ребятишек двое, к этому моменту (к полутора годам), либо двойня, то естественно, будет чуть больше 13 тыс. рублей», — пояснил он.

Рязанский добавил, что инициатива призвана поддержать граждан, которые пока не успели заработать производственный стаж.

«Их не так много, таких семей, но тем не менее такая поддержка в этот период будет весьма своевременна. Тем более она делается не на период распространения коронавирусной инфекции — она делается на перспективу», — пояснил он в беседе RT.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также отметил, что данная мера позволит безработным родителям ежемесячно получать вдвое больше средств на ребёнка. В том числе это касается и студентов, которые не работают, но уже стали родителями.

«Данная инициатива была озвучена президентом. На каждого ребёнка выплачивается одинаковая сумма, и на первого ребёнка эта сумма увеличена в два раза и составляет около 6700 рублей ежемесячно, если женщина имеет ребёнка возраста до полутора лет и является безработной. То есть если она бы она работала, она бы являлась застрахованным лицом и из Фонда социального страхования ей выплачивалось соответствующее пособие, которое рассчитывается как средний заработок за последние два года, умноженный на коэффициент 0,4. Так как она не работает, соответственно, является незастрахованным лицом. В любом случае из бюджета эти средства всё равно женщина имеет право получать», — отметил он в разговоре с RT.