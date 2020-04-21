«Общая сумма помощи — 2,1 трлн рублей»: кабмин разрабатывает допмеры поддержки на фоне распространения коронавируса

Правительство разрабатывает дополнительные меры поддержки экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте кабмина, на эти цели выделено 2,1 трлн рублей в рамках двух пакетов. Между тем в Сбербанке сообщили, что, согласно их расчётам, пик заболевания придётся на период с 5 по 10 мая. А Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг пандемии COVID-19 с лидерами Турции и Ирана.

Правительство России продолжает разрабатывать меры для поддержки отечественной экономики в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в документе на сайте кабмина.

«За последний месяц (с 18 марта по 17 апреля) для поддержки экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса правительство России выделило дополнительно 1,8 трлн рублей. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер составляет 2,1 трлн рублей», — говорится в сообщении.

В частности, на полгода введена отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для предприятий малого и среднего бизнеса, также снижена административная нагрузка, запущена программа по выдаче предприятиям из наиболее пострадавших отраслей беспроцентных кредитов на выплату зарплат и увеличены пособия по безработице в апреле, мае и июне тем, кто был уволен и встал на учёт после 1 марта, что затронет примерно 3,2 млн человек.

Вместе с тем президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что аналитики кредитно-финансовой организации, опираясь на математическую модель, рассчитали, что пик заболеваемости COVID-19 в России наступит с 5 по 10 мая.

«До этого периода времени, конечно, критически важно соблюдать все требования карантина», — пояснил он в ходе интервью на «Сбербанк TV».

При этом Греф считает «вполне возможным», что вызванный коронавирусом кризис будет долгим.

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«Один из тезисов, который я хотел бы транслировать, которым я хотел бы поделиться, — это видение возможной длины и глубины этого кризиса. На мой взгляд, он не будет V-образным — то есть резкое падение вниз и быстрый отскок. И, на мой взгляд, он не будет U-образным — то есть какое-то количество времени внизу, а потом быстрый отскок», — пояснил председатель правления Сбербанка.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия из-за нехватки соответствующих инструментов не может позволить себе раздавать деньги населению, как это делается в США и странах Европы. Однако, по его мнению, власти могут потратить на помощь людям в преодолении кризиса до 10% ВВП.

«Не то, что называется «вертолётные деньги», чтобы помогать всем, но помочь тем людям, которые оказались в сложной ситуации, помочь тем компаниям, тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — указал Греф.

COVID-19 в Ленинградской области

Во вторник, 21 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что у нескольких сотрудников региональной администрации подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. В связи с этим совещание областного руководства прошло в формате видеоконференции.

По его словам, обсуждалось продление льготных проездных на май и июнь, введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых жителей региона и возможность открытия парикмахерских в тех районах, где нет прироста больных коронавирусом.

«Перешли на максимально дистанционный режим работы... Берегите себя и близких!» — написал Дрозденко в Instagram.

Позднее в правительстве Ленобласти сообщили РИА Новости, что главу региона проверяют на наличие коронавируса.

Отметим, что, согласно последним данным, в Ленинградской области зафиксировано 496 случаев инфицирования, при этом девять человек уже выздоровели. Всего же в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписано в связи с выздоровлением 3873 человека. Кроме того, от осложнений, связанных с заболеванием, умерли 456 пациентов.

Тест-системы и общие усилия по борьбе с коронавирусом

Во вторник, 21 апреля, состоялось внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств — участников СНГ, которое было посвящено ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Отмечено, что эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ в целом остаётся сложной, но стабильной. Принимаемые правительствами стран профилактические меры, предусматривающие самоизоляцию и социальное дистанцирование, позволяют сдерживать распространение инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что Россия передала странам содружества тест-системы для проведения около 200 тыс. исследований на коронавирус.

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Помимо этого, президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегами из Ирана и Турции, в ходе которых обсуждалась ситуация с распространением COVID-19.

Так, Хасан Рухани указал на необходимость расширения взаимодействия между Москвой и Тегераном в борьбе с инфекцией. По его словам, представители обоих государств должны «прилагать усилия для осуществления торговли между двумя странами при условии соблюдения медицинских предписаний».

При этом в ходе беседы Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана была выказана готовность наращивать совместные усилия в борьбе с коронавирусом, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур.