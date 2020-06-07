Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.

Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Самую низкую среднюю зарплату за январь — март 2020 года, согласно данным Росстата, получали жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).

В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить