Антикризисный режим: как могут измениться зарплаты россиян после пандемии

Вынужденный простой, потеря прибыли и другие форс-мажорные обстоятельства, связанные с распространением коронавируса, окажут влияние на оклады сотрудников по окончании пандемии. К такому выводу пришли эксперты Института прогрессивного образования. В своём исследовании, с которым ознакомился RT, они выяснили, в каких сферах стоит ждать роста и снижения зарплат и что в большей степени на это повлияет. Без каких специалистов бизнес не сможет обойтись в ближайшем будущем и почему некоторые сегменты будут перенасыщены персоналом — в материале RT.

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий в первую очередь стоит ожидать повышения и снижения заработной платы по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

По мнению специалистов, в кризисный период бизнесу необходимо будет улучшать сервис, выгодно выделяться на фоне конкурентов, а также увеличивать число постоянных клиентов. Это обеспечит прибавкой к зарплате PR- и SMM-специалистов, продюсеров, контент-менеджеров.

На хорошем счету, полагают эксперты, будут IT-специалисты разного уровня (от программистов и мобильных разработчиков до экспертов по кибербезопасности), аналитики больших данных и онлайн-маркетологи.

Сложные условия работы могут способствовать росту зарплат у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также у специалистов по тайм-менеджменту.

Несмотря на общий упадок в сфере туризма, в институте считают, что на увеличение доходов стоит рассчитывать виртуальным гидам.

Также зарплаты могут подняться у медиков и специалистов естественно-научного цикла, уверены эксперты. Кроме того, востребованными будут психологи и психотерапевты, которым также могут начать платить больше.

В свою очередь, сфера образования переживает структурные изменения, а это значит, что на увеличение размера оплаты труда могут рассчитывать те, кто эффективно обучает дистанционно — онлайн-педагоги, репетиторы.

Отдельно эксперты выделили работников аграрного сектора — агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров. По мнению специалистов, по окончании пандемии заработки в сельском хозяйстве также могут вырасти.

Зона риска

Однако в кризис гораздо более вероятно сокращение штатов и расходов на сотрудников, констатируют эксперты Института прогрессивного образования. Понижение зарплат ожидается в тех отраслях, где будут наблюдаться массовые увольнения и перенасыщенность рынка труда.

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«Снижения заработных плат от 10 до 30% стоит ожидать в тех отраслях, которые проведут массовые сокращения персонала. Этот показатель может меняться в зависимости от величины компании, размера первоначальной ставки и занимаемой сотрудником должности», — пояснила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Прежде всего снижение доходов коснётся наиболее пострадавших отраслей экономики: сферы туризма (турагентов, туроператоров, экскурсоводов), ресторанного и гостиничного бизнеса (в частности, менеджеров отелей, официантов и барменов), а также event-менеджеров, фитнес-инструкторов, пилотов и бортпроводников.

По окончании пандемии в связи с падением спроса зарплаты могут уменьшиться также у водителей, курьеров, операторов интернет-магазинов, консультантов кол-центров, риелторов и продавцов-консультантов.

«Поскольку фонд заработной платы — одна из самых значительных статей в бюджете любого предприятия, бизнес будет пользоваться данным инструментом, чтобы окупить издержки, связанные с перерывом или снижением прибыли из-за пандемии. В первую очередь под сокращение зарплат попадут рядовые сотрудники бухгалтерии, планово-экономических отделов и отделов закупок, юристы — те люди, которые напрямую не влияют на доходы компании, а также средняя менеджерская прослойка», — добавила Анна Маркс.

Требования будут расти

Пандемия коронавируса неизбежно меняет структуру рынка труда, и на фоне жёсткой конкуренции требования к сотрудникам будут расти, уверены эксперты.

«На рынке единовременно окажется очень много соискателей (по окончании пандемии. — RT), а значит, повысятся требования к каждому сотруднику. Но если обычно более жёсткие требования к кандидатам означают и более высокую зарплату, в сложившейся ситуации этого вряд ли стоит ждать. С учётом явного преобладания предложения над спросом уже в ближайшем будущем условия труда станут менее привлекательными», — считает Анна Маркс.

При этом финансовая стабильность работников во многом будет зависеть от общей экономической ситуации, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Например, что касается SMM, вопрос спорный. Чтобы у них были деньги, нужно, чтобы были деньги у людей, которые нуждаются в рекламе, а это на самом деле отнюдь не гарантировано. По сфере IT прогноз, с одной стороны, верный. Но с распространением удалёнки отпадает необходимость и в штатных айтишниках. Денег стало меньше, люди будут меньше тратить на избыточное потребление», — считает эксперт.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, после снятия карантинных мер произойдёт серьёзное переосмысление рынка труда, в частности с точки зрения квалификаций и перечня специальностей, которые могут работать в разных режимах.