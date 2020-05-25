На два месяца: суд арестовал захватившего отделение банка в Москве

Хамовнический районный суд Москвы на два месяца заключил под стражу уроженца Нижневартовска Алексея Барышникова, который 23 мая захватил заложников в одном из столичных отделений Альфа-банка. Во время инцидента мужчина угрожал взорвать здание, однако после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было. 34-летнему Барышникову назначена экспертиза для проверки его психического здоровья. На допросе он признал свою вину и заявил, что хотел «узнать правду» и понять, что с ним происходит. Расследование уголовного дела продолжается. Согласно ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника»), мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца 34-летнего Алексея Барышникова, который 23 мая захватил заложников в одном из столичных отделений Альфа-банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»), на срок до 23 июля», — заявили в суде.

В Главном следственном управлении СКР по Москве напомнили: во время инцидента на Земляном Валу мужчина заявлял, что у него при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка, однако не выдвигал внятных требований.

В ходе спецоперации злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Нижневартовска, взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Барышникову назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки его ментального здоровья.

«Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Согласно ч. 2 ст. 206 УК РФ, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

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Инцидент произошёл днём 23 мая в отделении Альфа-банка по адресу Земляной Вал, дом 41. Барышников вошёл в офис как обычный клиент, а затем сообщил, что здание заминировано, и заблокировал входную дверь.

В этот момент в отделении находились несколько сотрудников и клиент, всем, за исключением последнего, удалось самостоятельно покинуть здание. Позднее мужчину задержали при участии бойцов специального отряда быстрого реагирования, заложник был освобождён.

Во время допроса Барышников признал свою вину. На вопрос следователей о причине его поступка Барышников ответил, что хотел «узнать правду» и понять, что с ним происходит.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, во время дачи показаний злоумышленник также сообщил, что ранее был дважды судим — за угон и грабёж, и рассказал, что в последнее время работал грузчиком.

О том, что у захватчика не было чётких намерений, RT сообщил один из заложников Фёдор Пименов, который до последнего находился в отделении банка. «Он ничего как такового не хотел, не хотел навредить и взять ничего не хотел. Просто хотел какой-то «правды», — пояснил Пименов.

По его словам, изначально они с работниками банка подумали, что это шутка, однако затем выполнили требования мужчины, когда тот «начал уже полноценно угрозами сыпать непонятными». Пименов добавил, что ему удалось заболтать Барышникова и понять, «что у него немножечко с головой не в порядке».

Также Пименову удалось запустить в Instagram прямую трансляцию из отделения банка, на которой было виднокак злоумышленник пространно рассуждает и прикладывается к бутылке вина. В частности, захватчик требовал привести к нему певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

Позднее Барышников в беседе с журналисткой издания «Московский Комсомолец», которая навестила его в изоляторе временного содержания в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии, рассказал обстоятельства того дня.

«Не то чтобы много, но пил. И вот решил в Москву приехать. Утром поездом прибыл. Посидел на вокзале, потом в сквере. А уже после пошёл в банк. Чёткого плана у меня не было. По ходу рождался... Так уж вышло. Я Ольгу Бузову хотел увидеть. Влюбился», — заявил мужчина.

Барышников добавил, что не хотел денег и никому не собирался причинять вред. Он также признался, что ранее действительно имел судимость и освободился в 2017 году. После освобождения работал в Нижневартовске менеджером, а затем переехал в Санкт-Петербург, где трудился разнорабочим и грузчиком. Там же Барышников, по его словам, окончил местный филиал Института бизнеса и права.

РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов сообщило, что на Барышникова заведено 12 исполнительных производств по долгам в разных регионах. Его суммарная задолженность превышает 1,8 млн рублей, а большую часть от этой суммы (свыше 1,5 млн рублей) уроженец Нижневартовска должен в Сочи.