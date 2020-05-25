СК просит суд арестовать захватчика банка в Москве

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Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего жителя Нижневартовска, который подозревается в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в центре Москвы.
СК просит суд арестовать захватчика банка в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

В отношении подозреваемого назначили психолого-психиатрическую экспертизу с целью проверки психического здоровья. 

23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный и заявил, что имеет при себе взрывное устройствоПодозреваемого задержали в ходе штурма. Пострадавших нет.

СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

Подробности — в материале RT.

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