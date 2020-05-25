СК просит суд арестовать захватчика банка в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.
В отношении подозреваемого назначили психолого-психиатрическую экспертизу с целью проверки психического здоровья.
23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный и заявил, что имеет при себе взрывное устройство. Подозреваемого задержали в ходе штурма. Пострадавших нет.
СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.
Подробности — в материале RT.