СК просит суд арестовать захватчика банка в Москве

Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего жителя Нижневартовска, который подозревается в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в центре Москвы.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

В отношении подозреваемого назначили психолого-психиатрическую экспертизу с целью проверки психического здоровья.

23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный и заявил, что имеет при себе взрывное устройство. Подозреваемого задержали в ходе штурма. Пострадавших нет.

СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

Подробности — в материале RT.