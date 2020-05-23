Задержанный за попытку захвата банка в Москве объяснил свой поступок

Задержанный за попытку захвата заложников в московском банке признал вину и объяснил свой поступок.

Свою вину он признал во время допроса, кадры которого размещены на канале СК в YouTube.

«Вину признаю», — сказал он.

Свой поступок мужчина объяснил желанием «узнать правду».

«Мне интересна правда. Что со мной происходит», — отметил он, не указав подробностей.

23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный и заявил, что он заминирован.

Подозреваемого задержали в ходе штурма. Никто не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

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