Задержанный за попытку захвата банка в Москве объяснил свой поступок
- РИА Новости
Свою вину он признал во время допроса, кадры которого размещены на канале СК в YouTube.
«Вину признаю», — сказал он.
Свой поступок мужчина объяснил желанием «узнать правду».
«Мне интересна правда. Что со мной происходит», — отметил он, не указав подробностей.
23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный и заявил, что он заминирован.
Подозреваемого задержали в ходе штурма. Никто не пострадал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.
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