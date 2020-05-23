В Москве задержали захватившего отделение банка
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- РИА Новости
«Да, злоумышленник задержан», — сказал он.
Как заявил агентству представитель экстренных служб Москвы, с подозреваемым уже проводят следственные действия.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, в ходе штурма никто не пострадал.
«В банке вместе с захватчиком был один заложник. Никто не пострадал», — сказал он.
По словам источника, подозреваемый сопротивления не оказывал, «он вёл себя спокойно и продолжал вести прямой эфир на своей странице социальной сети».
Ранее в полиции сообщили, что в отделение банка на улице Земляной Вал вошёл неизвестный с сумкой одного из сервисов по доставке еды и заявил, что он заминирован.