В Москве задержали захватившего отделение банка

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Мужчину, захватившего отделение банка на Земляном Валу в центре Москвы, задержали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Главного управления МВД по столице Владимира Васенина.
В Москве задержали захватившего отделение банка
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Да, злоумышленник задержан», — сказал он. 

Как заявил агентству представитель экстренных служб Москвы, с подозреваемым уже проводят следственные действия.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, в ходе штурма никто не пострадал.

«В банке вместе с захватчиком был один заложник. Никто не пострадал», — сказал он.

По словам источника, подозреваемый сопротивления не оказывал, «он вёл себя спокойно и продолжал вести прямой эфир на своей странице социальной сети».

Ранее в полиции сообщили, что в отделение банка на улице Земляной Вал вошёл неизвестный с сумкой одного из сервисов по доставке еды и заявил, что он заминирован.

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