В Москве возбудили дело по факту захвата заложников в банке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников после происшествия в отделении банка на улице Земляной Вал. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

«ГСУ СК России по городу Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 206 УК России («Захват заложника»)», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что «по версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство».

По данным Следственного комитета, всех заложников освободили, им ничего не угрожает. Отмечается, что никто не пострадал.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, личность подозреваемого установлена, это житель одного из регионов России. Мотив его действий устанавливается.

Ранее в полиции сообщили, что в отделение банка на улице Земляной Вал вошёл неизвестный с сумкой одного из сервисов по доставке еды и заявил, что он заминирован.