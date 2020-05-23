Злоумышленник задержан: что известно о захвате заложников в банке в центре Москвы

Правоохранительные органы задержали мужчину, захватившего отделение банка в центре Москвы. В ходе инцидента никто не пострадал. По информации следствия, у злоумышленника был при себе предмет, похожий на взрывное устройство. СМИ со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина утверждают, что предполагаемый преступник приехал в столицу из другого региона.

Полиция задержала мужчину, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы. В настоящее время проводятся следственные действия, сообщили в МВД.

По информации ТАСС, в ведомстве рассказали, что нападавший вошёл в отделение банка по адресу Земляной Вал, дом 41, и начал угрожать привести в действие взрывное устройство. При себе у него была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. В момент инцидента в помещении, по предварительным данным, находились шесть человек, пятерым из которых удалось самостоятельно покинуть здание. Полиция перекрыла движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка и приступила к переговорам с нападавшим.

При этом несколько Telegram-каналов сообщили, что мужчина был одет в костюм службы доставки Delivery Club, а за спиной у него был фирменный рюкзак агрегатора. Между тем сервис доставки еды Delivery Club отрицает участие своих курьеров в захвате офиса банка.

«На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы сервиса.

В ходе спецоперации сотрудники МВД и Росгвардии задержали нападавшего. В Следственном комитете подтвердили, что все заложники были освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. При задержании подозреваемый сопротивления не оказывал, вёл себя спокойно.

Информацию о задержании мужчины также подтвердили в самом банке.

«Захватчик — условно захватчик, потому что, мне кажется, это просто нездоровый человек — находится у правоохранительных органов», — заявил РИА Новости директор банка по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).

«По данным следствия, днём 23 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неустановленным мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал в городе Москве. По версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство», — рассказали в ведомстве.

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова подчеркнула в беседе с ТАСС, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

По словам представителя банка, мужчина не предъявил каких-либо чётких требований.

«Ничего связного», — рассказал Алексей Гиязов.

В то же время источник ТАСС сообщил, что злоумышленник требовал крупную сумму денег, а также что задержанный находится в неадекватном состоянии и его направят на экспертизу. На месте происшествия, по его словам, обнаружена бутылка вина, которое нападавший распивал в банке.

Кроме того, ряд СМИ писали, что мужчина транслировал происходящее в банке через социальную сеть, а также требовал доставить к нему певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

Тем временем начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил РИА Новости, что сотрудники полиции установили личность мужчины. Он добавил, что мотивы злоумышленника пока неизвестны.

«Мужчина — житель России, приехал из другого региона. Непосредственно ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся», — пояснил он.

Васенин добавил, что сотрудники полиции проводят экспертизу предмета, находившегося у захватчика, чтобы установить, муляж это или настоящее взрывное устройство.

В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленником оказался житель Тюменской области.

«Задержанный прописан в Нижневартовске. Алексей Барышников 1986 года рождения», — рассказал он.

Между тем в пресс-службе Альфа-банка заявили, что принято решение поощрить сотрудников отделения, в котором произошёл инцидент.

«Руководство Альфа-банка приняло решение поощрить сотрудников отделения. Сотрудники отделения Альфа-банка действовали чётко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники», — отметил Алексей Гиязов.