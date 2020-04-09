В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина
- РИА Новости
«Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал», — написал глава города Андрей Скрипник в своём Instagram.
Скрипник отметил, что силовики сработали очень профессионально.
«Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», — добавил он.
4 марта сообщалось, что во французском городе Труа вооружённый мужчина удерживает в своей квартире беременную жену и пятерых детей.