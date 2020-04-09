В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина

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Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина
  • РИА Новости

«Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал», — написал глава города Андрей Скрипник в своём Instagram.

Скрипник отметил, что силовики сработали очень профессионально. 

«Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», — добавил он.

4 марта сообщалось, что во французском городе Труа вооружённый мужчина удерживает в своей квартире беременную жену и пятерых детей.

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