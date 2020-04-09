В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина

Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.

РИА Новости

«Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал», — написал глава города Андрей Скрипник в своём Instagram. Скрипник отметил, что силовики сработали очень профессионально. «Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», — добавил он. 4 марта сообщалось, что во французском городе Труа вооружённый мужчина удерживает в своей квартире беременную жену и пятерых детей.