Во Франции вооружённый мужчина удерживает в доме женщину и детей

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Во французском городе Труа вооружённый мужчина удерживает в своей квартире беременную жену и пятерых детей. Полиция оцепила дом и ведёт переговоры с мужчиной, передаёт BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.
Во Франции вооружённый мужчина удерживает в доме женщину и детей
  • Reuters

По информации телеканала, мужчина 1986 года рождения страдает психическими расстройствами.

Переговоры ведутся уже более 16 часов. При этом мужчина открыл стрельбу по первой группе полицейских, прибывших на место инцидента. Никто не пострадал.

France 3 сообщает, что причиной случившегося стал семейный спор.

Раннее вооружённый мужчина взял в заложники 27 сотрудников торгового центра в столице Филиппин Маниле. Позднее он был задержан, люди освобождены.

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