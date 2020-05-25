Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
- РИА Новости
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК России («Захват заложника»)», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что СК ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего захватчика банка.
23 мая мужчина вошёл в отделение банка в центре Москвы и заявил, что имеет при себе взрывное устройство. Его задержали в ходе штурма. Пострадавших нет.
Подробности — в материале RT.