Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения

Короткая ссылка
Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда столицы.
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК России («Захват заложника»)», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что СК ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего захватчика банка.

23 мая мужчина вошёл в отделение банка в центре Москвы и заявил, что имеет при себе взрывное устройствоЕго задержали в ходе штурма. Пострадавших нет.

СК возбудил уголовное дело.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить