Заложник рассказал подробности захвата банка в Москве

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Фёдор Пименов, который оказался в заложниках в банке на Земляном Валу в центре Москвы, рассказал RT подробности того, как подозреваемый захватил отделение кредитной организации.

По его словам, он пришёл погасить счёт в Альфа-банке. В банке, помимо него, находились три сотрудника. При этом двое сотрудников находились рядом с ним, а третий был у себя в кабинете.

«Получилось так, что за мной зашёл мужчина, и мы с работниками подумали, что это шутка как бы. А потом, когда он начал уже полноценно угрозами сыпать непонятными... выполнили, так сказать, данные требования», — рассказал Пименов.

Молодой человек добавил, что после этого захватчик забаррикадировал дверь в отделение банка.

По словам очевидца, захватчик не хотел никому навредить и «взять ничего не хотел». Он рассказал, что подозреваемый «хотел какой-то правды».

23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный с сумкой одного из сервисов по доставке еды и заявил, что он заминирован.

Подозреваемого задержали в ходе штурма. Никто не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

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