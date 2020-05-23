Заложник рассказал подробности захвата банка в Москве
По его словам, он пришёл погасить счёт в Альфа-банке. В банке, помимо него, находились три сотрудника. При этом двое сотрудников находились рядом с ним, а третий был у себя в кабинете.
«Получилось так, что за мной зашёл мужчина, и мы с работниками подумали, что это шутка как бы. А потом, когда он начал уже полноценно угрозами сыпать непонятными... выполнили, так сказать, данные требования», — рассказал Пименов.
Молодой человек добавил, что после этого захватчик забаррикадировал дверь в отделение банка.
По словам очевидца, захватчик не хотел никому навредить и «взять ничего не хотел». Он рассказал, что подозреваемый «хотел какой-то правды».
23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный с сумкой одного из сервисов по доставке еды и заявил, что он заминирован.
Подозреваемого задержали в ходе штурма. Никто не пострадал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.