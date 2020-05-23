СК опубликовал видео с места захвата заложников в банке в Москве
- АГН «Москва»
На кадрах показано помещение банка, где после инцидента работают следователи. В том числе на видео можно увидеть разбросанные на полу вещи.
Также СК показал оцепленную территорию рядом с отделением банка и находящихся на месте сотрудников экстренных служб.
23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный с сумкой одного из сервисов по доставке еды и заявил, что он заминирован.
Подозреваемого задержали в ходе штурма. Никто не пострадал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.