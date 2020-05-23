СК опубликовал видео с места захвата заложников в банке в Москве

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Следственный комитет опубликовал на своём YouTube-канале видеокадры с места происшествия в отделении банка в Москве, где задержали заявившего о минировании мужчину.
СК опубликовал видео с места захвата заложников в банке в Москве
  • АГН «Москва»

На кадрах показано помещение банка, где после инцидента работают следователи. В том числе на видео можно увидеть разбросанные на полу вещи.

Также СК показал оцепленную территорию рядом с отделением банка и находящихся на месте сотрудников экстренных служб.

23 мая в отделение банка на улице Земляной Вал в центре Москвы вошёл неизвестный с сумкой одного из сервисов по доставке еды и заявил, что он заминирован.

Подозреваемого задержали в ходе штурма. Никто не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

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