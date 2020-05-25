Суд арестовал захватившего заложников в банке в Москве

Хамовнический суд Москвы постановил арестовать на два месяца жителя Нижневартовска Алексея Барышникова, захватившего заложников в отделении банка в центре столицы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК России («Захват заложника»), на срок до 23 июля», — заявили в суде.

Ранее Барышникову предъявили обвинения.

23 мая мужчина вошёл в отделение банка в центре Москвы и заявил, что имеет при себе взрывное устройство. Его задержали в ходе штурма. Никто не пострадал.

Фёдор Пименов, который был в заложниках в банке, рассказал RT подробности произошедшего.