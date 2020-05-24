Почти 8,7 млн тестов: в России выявили 8599 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8599 новых случаев коронавирусной инфекции, 5363 человека выздоровели, 153 скончались. Днём ранее в стране зафиксировали 9434 новых случая COVID-19, за сутки до этого — 8894. В общей сложности на территории РФ известно о 344 481 случае заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 8,7 млн тестов на определение наличия COVID-19. В сложившейся ситуации правительство выделило 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов региональных бюджетов. Эксперты полагают, что пик заболеваемости уже преодолели только Москва и Подмосковье, а говорить о снятии ограничительных мер в стране можно будет, когда коллективный иммунитет достигнет показателя 60—70%.

За прошедшие сутки в 84 регионах России выявлено 8599 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно данным оперативного штаба, 43,9% новых пациентов с COVID-19 не имели клинических проявлений болезни.

Днём ранее в стране зафиксировали 9434 новых случая COVID-19, за сутки до этого — 8894. Согласно последним данным, в общей сложности в РФ насчитывается 344 481 выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа.

С начала эпидемии в России выздоровели 113 299 человек (32,9%), в том числе 5363 — за последние сутки. В то же время от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончался 3541 человек (1%). За минувшие 24 часа умерли 153 человека.

По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено более 8,685 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. С начала эпидемии под медицинским наблюдением находились 1 149 382 человека. По состоянию за 23 мая под контролем остаются 282 405 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 по-прежнему отмечается в Москве (всего — 163 913, активных — 112 080). За сутки в столице выявили 2516 новых заболевших. За день до этого в городе зафиксировали 3190 случаев коронавируса, в предшествующие этому 24 часа — 2988 случаев.

В пятёрку регионов с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии также входят Подмосковье (33 515), Санкт-Петербург (13 339), Нижегородская область (8047) и Дагестан (4095).

Незадолго до публикации новой сводки оперштаба стало известно, что правительство выделило 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов региональных бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В соответствии с поручением президента, средства направят в 56 субъектов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Отмечается, что размер дотации для каждого региона будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

«Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении правительства.

Вакцина и формирование иммунитета

Комментируя ситуацию с распространением коронавируса, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выразил мнение, что о снятии ограничений в стране можно будет говорить, когда коллективный иммунитет достигнет показателя 60—70% населения. По его словам, эпидемический процесс в такой группе будет развиваться с гораздо меньшей активностью и интенсивностью.

Также по теме Выявлены у 12%: более 50 тысяч москвичей прошли обследование на антитела к COVID-19 Более 50 тыс. жителей Москвы прошли тест на наличие антител к коронавирусу, они были выявлены у 12% обследованных граждан. Об этом...

«Но ожидать, что это будет в результате естественного «проэпидемичивания», конечно, в корне неправильно. Слишком много будет жертв среди населения. И это мы видим в тех странах, где избрана пассивная тактика в контроле за инфекцией. Нужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку», — цитирует Брико «Парламентская газета».

Эксперт заявил, что в последнюю неделю наблюдается стабилизация эпидемического процесса, однако эта тенденция может оказаться неустойчивой. Брико отметил, что необходимо продолжать следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора.

«На этом этапе нужно в полной мере соблюдать меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование и самоизоляция. В общественном месте нужна медицинская маска, также очень важна личная гигиена. Эти требования продолжают сохраняться», — подчеркнул представитель Минздрава.

Специалист отметил, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, об окончании распространения эпидемии можно будет говорить, когда 95% населения выработают иммунитет к COVID-19.

«Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — заявил Брико.

РИА Новости

© Алексей Майшев

В свою очередь, кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости сообщил, что пик распространения COVID-19, согласно расчётам, преодолели только Москва и Подмосковье.

«Основная причина этого — то, что с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше, а затем начался спад», — заявил эксперт.

По словам Тавадяна, остальные регионы России сейчас либо находятся на пике, либо должны достигнуть пика в ближайшие одну-две недели. «Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас», — добавил специалист.